На Закарпатті заарештували свердловини з видобутку мінеральної води

Державне бюро розслідувань заявило про викриття схеми незаконного видобутку мінеральної води для подальшого продажу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За версією слідства, один із заступників голови профспілок України у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв організував незаконний видобуток мінеральної води та її комерційну реалізацію.

Бенефіціарами схеми нібито стали кілька приватних виробників, яким незаконно надавалися переваги щодо придбання мінеральної води, видобутої зі свердловин державних санаторіїв, її подальшого бутилювання та продажу до торгівельних мереж.

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При цьому мінеральна вода відпускалася підконтрольним підприємствам за заниженими цінами та поза встановленими лімітами, чим, нібито, завдавалися "збитки державі у великих розмірах".

За клопотанням прокурора суд наклав арешти на свердловини, з яких видобували мінеральні води. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.