"Помилився комою": переможець приватизації заводу у Франківську відмовився від угоди

"Вестхім", яке перемогло в аукціоні з приватизації Івано-Франківського котельно-зварювального заводу, відмовилося від підписання договору та просить скасувати торги.

Про це пише місцеве видання КУРС.

Директорка підприємства Наталія Пукіш у заяві до Фонду держмайна пояснила аномальну високу ціну за лот помилкою "через хвилювання щодо можливих повторних прильотів". Мовляв, уранці в день проведення аукціону біля заводу були влучання.

За початкової вартості у 20,4 млн грн за об'єкт ПП "Вестхім" запропонувало за об’єкт майже 2,6 млрд грн.

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"В той час, коли було необхідно ставити ставку, було оголошено повітряну тривогу, а тому через хвилювання щодо можливих повторних прильотів в ставці сталася помилка (зокрема в комі), а тому, що це було на останніх секундах ставки, то ставку вже не було можливо ні зняти, ні виправити", – йдеться у заяві директорки "Вестхіму".

Наталія Пукіш додала, що про технічну помилку було повідомлено організаторові торгів ще під час аукціону.