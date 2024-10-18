Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 19:45 -
Офіційний курс долара не зміниться за вихідні: у понеділок 21 жовтня іноземна валюта залишиться на рівні п'ятниці.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 21 жовтня.
Своєю чергою, курс євро знизиться на 7 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,23 грн (41,23 грн станом на 18 жовтня);
- 1 євро — 44,72 грн (44,79 грн станом на 18 жовтня).
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