Акції польської мережі Zabka впали нижче за ціну первинного публічного розміщення

Акції польської мережі магазинів Zabka Group SA впали нижче за ціну первинного публічного розміщення (IPO) на другий день торгів, що стало ударом для четвертого за величиною розміщення акцій у Європі цього року.

Про це пише агентство Bloomberg.

У п'ятницю акції впали на 6% і торгувалися нижче ціни IPO у 21,5 злотого, відстаючи від індексу WIG20 Польщі. Під час дебюту в четвер акції спочатку зросли, але до закриття ці прирости зникли.

IPO на суму 1,6 мільярда доларів стало найбільшим у Варшаві з 2020 року, коли ціна була встановлена на верхній межі оголошеного діапазону, і воно було перевищене за кількістю заявок у кілька разів. Дебют акцій викликав великий інтерес, адже він вважався перевіркою інтересу інвесторів, враховуючи нещодавнє затишшя на біржі, і були надії, що це сприятиме подальшим продажам акцій.

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"Це може зробити інвесторів обережнішими під час наступних IPO щодо оцінки вартості", — сказав Себастьян Бучек, засновник компанії взаємних фондів Quercus TFI SA.

Zabka Group відмовилася коментувати падіння вартості акцій. Станом на 13:34 у Варшаві, акції впали на 3,7%, до 20,7 злотого.

З моменту дебюту Zabka загальний обсяг торгів досяг близько 82 мільйонів акцій станом на п’ятницю вдень у Варшаві. Деякі інвестори зазначають, що перші кілька днів торгів не завжди є найкращим індикатором довгострокових настроїв щодо акцій.

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