Орбан не дозволив ЄС відкоригувати режим санкцій РФ, що блокує кошти для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заблокував спроби ЄС внести зміни до санкційного режиму проти Росії, що є необхідним кроком для залучення значної фінансової допомоги США у вигляді кредиту на суму 50 мільярдів доларів для України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними обізнаних джерел, під час саміту ЄС у Брюсселі Орбан відмовився поступитися, виконавши свою обіцянку відкласти ухвалення рішення до закінчення виборів у США. Орбан є прихильником кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, який критикує фінансову допомогу США Україні та заявляє, що прагнутиме досягти швидкої угоди з Росією — позиція, яку поділяє й угорський лідер, пише видання.

ЄС хоче змінити санкції, щоб відповідати вимогам США щодо стабільнішого режиму, який дозволив би Вашингтону забезпечити більшу частку запланованого кредиту Україні, забезпеченого прибутками від заморожених активів російського центрального банку.

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Однак для змін у санкційному режимі потрібна одностайність, і наразі вето Орбана збільшує навантаження на ЄС у плані допомоги Україні. ЄС вже погодився надати до 35 мільярдів євро в рамках плану, розробленого країнами "Великої сімки".

Країни G7 та ЄС взяли на себе зобов’язання надати Україні 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів до кінця року. Оскільки Росія просувається на полі бою, а зима наближається, Києву терміново потрібні ці кошти для задоволення ключових військових та економічних потреб.

"Нам потрібні гроші для цього", — сказав президент України Володимир Зеленський журналістам у Брюсселі в четвер.

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Країни G7 заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку, більшість із яких знаходяться в Європі та, як очікується, приноситимуть щорічно від 3 до 5 мільярдів доларів прибутку. План передбачає, що ЄС та США мають надати приблизно по 20 мільярдів доларів кожен, а Канада, Японія та Велика Британія — решту. Повернення цих кредитів буде здійснюватися коштом прибутків від заморожених активів.

Але санкції ЄС наразі мають переглядатися кожні шість місяців, що, за словами американських офіційних осіб, створює ризик, що обмеження можуть бути скасовані задовго до того, як кредити будуть повернені. ЄС пропонує продовжити цей термін до 36 місяців, але Орбан продовжує блокувати зміни.

Кілька лідерів підняли це питання під час саміту у Брюсселі, але безрезультатно. Одна з осіб зазначила, що позиція Угорщини не має сенсу, оскільки це змушує ЄС витрачати більше грошей.