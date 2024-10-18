Ексголова Держагентства водних ресурсів отримав нову посаду

Михайло Янчук

Михайла Янчука призначено керівником апарату Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР

"Я радий, що до нашої команди долучився досвідчений фахівець, і саме в той момент, коли Комісія проходить важливі етапи внутрішньої трансформації. Упевнений, що досвід Михайла буде корисним для створення сучасного та ефективного регулятора", - наводяться в повідомленні слова голови НКЦПФР Руслана Магомедова.

Із листопада 2023 року Янчук очолював Держагентство водних ресурсів України.

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11 жовтня на засіданні Кабміну ухвалили рішення звільнити його з цієї посади.