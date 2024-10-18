Ексголова Держагентства водних ресурсів отримав нову посаду
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 15:46 -
Михайла Янчука призначено керівником апарату Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР
"Я радий, що до нашої команди долучився досвідчений фахівець, і саме в той момент, коли Комісія проходить важливі етапи внутрішньої трансформації. Упевнений, що досвід Михайла буде корисним для створення сучасного та ефективного регулятора", - наводяться в повідомленні слова голови НКЦПФР Руслана Магомедова.
Із листопада 2023 року Янчук очолював Держагентство водних ресурсів України.
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11 жовтня на засіданні Кабміну ухвалили рішення звільнити його з цієї посади.
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