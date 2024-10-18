В Мінекономіки розповіли про виплати по "Національному кешбеку"
З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату "Національного кешбеку". 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Зазначається, що витратити кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації.
"Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на послуги", — зазначила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378. У інших або не було нарахувань, або вони становили менш як 2 грн.
Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в Дії. Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді.
Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.
Нагадаємо, щоб отримувати кешбек від держави необхідно:
- Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
- Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
- У Дії в розділі Сервіси обрати картку "Національний кешбек" для виплат.
Нагадаємо:
Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.