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Уряд розширив джерела фінансування антикорупційної програми

П'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:45 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів України вніс зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, зокрема, розширив джерела фінансування.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки задля забезпечення належної реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки", – повідомив Мельничук.

Зокрема:

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  • змінено текст Програми, а також окремі індикатори, субіндикатори досягнення очікуваних стратегічних результатів та джерела даних,
  • змінено редакцію найменувань і зміст окремих заходів та індикаторів їх виконання,
  • перенесено строки виконання окремих заходів,
  • замінено виконавців та узгоджено відповідно до цього джерела даних,
  • розширено джерела фінансування, що спрямовано передусім на створення підстав для залучення виконавцями коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходів Програми. 

корупція
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