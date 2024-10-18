Уряд розширив джерела фінансування антикорупційної програми
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:45 -
Кабінет міністрів України вніс зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, зокрема, розширив джерела фінансування.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки задля забезпечення належної реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки", – повідомив Мельничук.
Зокрема:
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- змінено текст Програми, а також окремі індикатори, субіндикатори досягнення очікуваних стратегічних результатів та джерела даних,
- змінено редакцію найменувань і зміст окремих заходів та індикаторів їх виконання,
- перенесено строки виконання окремих заходів,
- замінено виконавців та узгоджено відповідно до цього джерела даних,
- розширено джерела фінансування, що спрямовано передусім на створення підстав для залучення виконавцями коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходів Програми.
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