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"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

П'ятниця, 18 жовтня 2024, 12:23 - Віктор Волокіта

НЕК "Укренерго" фіксує подальше зростання споживання електроенергії через зниження температури та використання обігрівачів.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго". 

"17 жовтня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 2,7% вищим, ніж у попередній робочий день - у середу, 16 жовтня. Причина його зростання - подальше зниження температури на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема, у вечірні години", - повідомляє компанія. 

Оператор системи передачі зазначає, що загалом рівень споживання відповідає сезонним показникам, але закликає використовувати потужні електроприлади в період найефективнішої роботи СЕС із 10:00 до 16:00 через дефіцит потужності, що зберігається в години максимального навантаження (ранок, вечір) після дев'яти масованих атак росіян.

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Укренерго
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Економічна правда
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