Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 18 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ виріс на 1 копійку, євро знизився на 12 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,23 грн, євро – 44,79 грн (на 16 жовтня долар - 41,22 грн, євро – 44,91 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,47 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,13 – 45,30 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,54 грн (курс на 17 жовтня – 41,05 - 41,50 грн);

Євро – 44,72 - 45,35 грн (курс на 17 жовтня – 44,80 - 45,44 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк – 41,05 - 41,55 грн;

Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;

Райффайзен - 40,90 - 41,47 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.