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Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

П'ятниця, 18 жовтня 2024, 11:30 - Олексій Артемчук

Станом на 18 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ виріс на 1 копійку, євро знизився на 12 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,23 грн, євро – 44,79 грн (на 16 жовтня долар - 41,22 грн, євро – 44,91 грн). 

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,47 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,13 – 45,30 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,10 - 41,54 грн (курс на 17 жовтня – 41,05 - 41,50 грн);
  • Євро – 44,72 - 45,35 грн (курс на 17 жовтня – 44,80 - 45,44 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;
  • Ощадбанк – 41,05 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;
  • Райффайзен - 40,90 - 41,47 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.

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Економічна правда
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