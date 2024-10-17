В застосунку "Резерв+" стався технічний збій
Четвер, 17 жовтня 2024, 20:05 -
В застосунку "Резерв+" у четвер, 17 жовтня, стався технічний збій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації", – написала вона у Facebook.
Баг у застосунку оперативно виправили.
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Заступниця міністра запевнила, що дані у реєстрі "Оберіг", звідки "Резерв+" бере інформацію, не змінювались.
Нагадаємо:
Шкідливе програмне забезпечення маскується під Резерв+ в Telegram.
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