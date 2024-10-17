В Україні запускають новий фінансовий інструмент

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підготувала нормативну базу для впровадження аграрних нот.

Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

"Новий фінансовий інструмент для фінансування сільськогосподарського виробництва почне працювати в Україні зовсім скоро, і ми уже готові. Сподіваємось на гарну динаміку роботи аграрних нот у найближчій перспективі", - зауважив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Зазначається, що аграрна нота - це неемісійний цінний папір в електронній формі, що існує як обліковий запис у системі депозитарного обліку цінних паперів.

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Законом України "Про аграрні ноти" передбачено створення окремого Реєстру аграрних нот. Зокрема, Комісія вже розробила та затвердила відповідний нормативний акт, що регулює роботу цього реєстру.

Цей реєстр міститиме інформацію про видачу, зміст та зміну реквізитів аграрних нот, а також про їх припинення та обтяження. Крім того, відображатиметься інформація про початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з реєстру.

Регулятор також вніс зміни до Положення про депозитарну діяльність, визначивши особливості обліку аграрних нот у Центральному депозитарії та депонування неемісійних цінних паперів. Також ухвалили додаткові акти для регулювання обігу аграрних нот.

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Як наголосили у Нацкомісії, традиційні паперові аграрні розписки продовжуватимуть використовуватися згідно з Законом України "Про аграрні розписки".