Бізнес оцінив вплив євроінтеграційного руху

Вплив євроінтеграційного руху на підприємство позитивно оцінює 71% компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Про це повідомила заступниця директора ЄБА Світлана Михайловська.

"21% оцінюють цей вплив як нейтральний та 8% як негативний. Ще досить цікаво, що 95% готові до роботи на ринку ЄС, 31% готові вже повністю, за власною оцінкою, 38% – переважно, 26% – частково", - сказала вона на презентації дослідження на конференції "Україна на шляху до ЄС" у четвер.

Згідно з інформацією на сайті ЄБА, 83% бізнесів готові долучатися до формування переговорної позиції України щодо вступу до ЄС, передає "Інтерфакс-"Україна".

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Щодо оцінки загального прогресу у виконанні євроінтеграційних зобов'язань України, то 52% респондентів вважають, що він задовільний, а 5% – суттєвий. При цьому решта 42% оцінює євроінтеграційні зусилля України як несуттєві, 2% вважають, що прогрес відсутній.

Розповідаючи про окремі напрями, найбільший прогрес учасники опитування вбачають у сфері цифрової трансформації та медіа (4 бали з 5 можливих), транспортної політики (3,07 бала), сільського господарства та розвитку сільських територій (3,05 бала).

"Але найгірше оцінюється наш прогрес щодо судової влади та фундаментальних прав (1,71), правосуддя, свободи та безпеки (1,76) і це знову ж таки нас повертає до необхідності фокусуватися на фундаментальних реформах, які є передумовою для будь-яких наших змін, трансформацій та євроінтеграційних прав", - наголосила Михайловська.

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За оцінкою учасників опитування, найкращий діалог з євроінтеграційних питань серед органів держвлади бізнес має із Кабінетом Міністрів (2,92 бали), далі йдуть інші органи центральної влади (2,81), Верховна Рада (2,53 бали) та місцеві органи влади ( 2,46).

На думку бізнесу, швидшому виконанню Україною євроінтеграційних зобов'язань перешкоджає низька інституційна здатність (78%), зокрема брак ресурсів та професійних кадрів, недостатня експертиза в органів державної влади (71%), громадськості та бізнесу та відсутність політичної волі (62%) .

Ще 35% опитаних заявляють про відсутність доступу бізнесу до інструментів фінпідтримки з фондів ЄС, 29% респондентів вважають недостатньою інформаційну підтримку та техпідтримку з боку ЄС.

Щоб стати повноправним членом ЄС, на думку 39% учасників опитування, Україні знадобиться від 5 до 10 років. Ще 30% вважають, що країна зможе вступити до ЄС протягом наступних п'яти років, а 26% припускають, що на це піде понад 10 років.

Опитування проводилося з 25 червня до 22 серпня 2024 року серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Серед опитаних компаній 59% постачають товари чи послуги ринку ЄС, 58% імпортують товари чи з ринку ЄС, 8% планують вихід ринку.