Японська компанія постачатиме Україні дрони для пошуку мін

Японська компанія Prodrone планує з наступного року постачати Україні дрони для пошуку мін.

Про це повідомляє Nikkei.

Prodrone планує передавати Україні дрони, здатні пересуватись на висоті 50 см над землею.

Технологію пошуку мін розроблятимуть українські фахівці і, як очікується, із впровадженням штучного інтелекту, завдяки чому дрон зможе наносити виявлені міни на інтерактивну карту місцевості.

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Механізм розмінування матиме приблизно такий вигляд: дрони можуть виявляти метал, перебуваючи на висоті кілька десятків сантиметрів над землею. Після виявлення металічних предметів під землею штучний інтелект визначить, чи знайдений метал є сухопутною міною.

Японська компанія розраховує розпочати постачання безпілотників в Україну наступного року.