Зеленський підписав закон про рейтингування у фінансовому секторі
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про рейтингування у фінансовому секторі".
Про це повідомив народний депутат, один зі співавторів законопроєкту Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
Закон про рейтингування встановлює правові засади визначення рейтингів та їх використання, а також на приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС.
Так, документ встановлює єдині правила для визначення та використання рейтингів у фінансовому секторі, що має сприяти підвищенню прозорості та надійності фінансових інструментів.
Крім того, закон регулює діяльність рейтингових агентств, встановлюючи вимоги до їх роботи відповідно до європейських стандартів.
Нагадаємо:
Документ встановлює єдині правила для визначення та використання рейтингів у фінансовому секторі, що має сприяти підвищенню прозорості та надійності фінансових інструментів.