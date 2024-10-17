Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про рейтингування у фінансовому секторі".

Про це повідомив народний депутат, один зі співавторів законопроєкту Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Закон про рейтингування встановлює правові засади визначення рейтингів та їх використання, а також на приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС.

Так, документ встановлює єдині правила для визначення та використання рейтингів у фінансовому секторі, що має сприяти підвищенню прозорості та надійності фінансових інструментів.

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Крім того, закон регулює діяльність рейтингових агентств, встановлюючи вимоги до їх роботи відповідно до європейських стандартів.

Нагадаємо:

Документ встановлює єдині правила для визначення та використання рейтингів у фінансовому секторі, що має сприяти підвищенню прозорості та надійності фінансових інструментів.

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