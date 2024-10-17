Протезний завод виставили на приватизацію
Фонд державного майна України приймає заяви на участь в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу Одеського експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
Торги заплановані на 8 листопада, стартова ціна – 46,37 млн грн без ПДВ, свідчать дані на порталі Прозорро.Продажі.
Підприємство розташоване в Одесі на вул. Героїв Крут, 11.
До складу лота входить нерухомість сукупною загальною площею 5528,6 кв. м (14 будівель, а також споруди та комунікації, що не підлягають державній реєстрації), три земельні ділянки загальною площею 1,253 га та сім транспортних засобів 1997-2008 років випуску.
Підприємство займається виробництвом медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів, основна номенклатура продукції – технічні засоби реабілітації.
Станом на 30 червня 2024 року штат підприємства становить 75 працівників.
Умовами продажу є:
збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років,
недопущення звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу права власності,
погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
Зараз Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство не має кредиторської заборгованості.
Нагадаємо:
Фонд державного майна України повторно виставляє на аукціон 18 жовтня єдиний майновий комплекс ДП "Бджільнянський спиртовий завод" із стартовою ціною 68,2 млн грн.