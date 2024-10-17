За яких умов Шмигаль закликав підтримати Україну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Швейцарію приєднатися до механізму, який запровадять країни G7 щодо використання заморожених російських активів.

Про це глава уряду повідомив за результатами зустрічі з Президенткою Швейцарії Віолою Амгерд, передає Укрінформ.

"Закликаємо Швейцарію приєднатися до механізму, який запровадять країни G7 щодо використання заморожених російських активів. Швейцарія заблокувала активів підсанкційних російських осіб на понад 7 млрд швейцарських франків, а також заборонила доступ до понад 7 млрд франків Центробанку росії. Справедливо і правильно, якщо ці кошти будуть використані для компенсації жертвам агресії", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що необхідно продовжити санкційний тиск на Росію, адже санкції є дієвим інструментом.

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"Подякував Віолі Амгерд та Федеральній раді Швейцарії, яка 16 жовтня ухвалила більшість заходів 14-го пакету санкцій ЄС проти росії. Нові заходи набувають чинності вже сьогодні", - підкреслив він.

Глава уряду зауважив, що зустріч з президенткою Швейцарії була "продуктивною". Зі свого боку він висловив вдячність за "беззастережну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та наших зусиль для досягнення справедливого миру".

Також прем'єр поінформував про План перемоги Президента України.

"Саме у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру, і ми вдячні, за те, що Швейцарія підтримує Українську формулу миру. Під час нашої зустрічі говорили про те, як ми продовжимо наші спільні зусилля в цьому напрямку", - підкреслив він.

Шмигаль також подякував за схвалення Стратегії міжнародного співробітництва, яка передбачає виділення Україні 1,5 млрд франків у наступні 4 роки. Та висловив сподівання на позитивне голосування щодо надання цієї допомоги.

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"Також дякуємо за намір виділити загалом 5 млрд франків на підтримку відбудови України до 2036 року", - додав він.