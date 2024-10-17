Хакери з Північної Кореї викрали криптовалюти на 3 мільярди доларів: куди пішли гроші 

Хакери з Північної Кореї з 2017 року викрали криптовалюти на мільярди доларів, цими грошима фінансується понад половина ядерних і ракетних програм КНДР.

Про це повідомляється зі звіту Microsoft Digital Defense Report 2024.

Зазначається, що лише у 2023 році було вкрадено майже третину цієї суми – від 600 млн дол до 1 млрд дол.

Починаючи з минулого року, Microsoft визначила три основні північнокорейські хакерські групи, націлені на криптовалютні організації, зокрема "Нефритовий сніг", "Сапфіровий сніг" та "Цитриновий сніг".

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У звіті зазначається, що Північна Корея може також долучитися до створення програм-вимагачів.

Зокрема, північнокорейська група Moonstone Sleet, виявлена у травні 2024 року, розробила спеціальний варіант програми-вимагача під назвою FakePenny, що використовувалася на організаціях аерокосмічної та оборонної галузей.

Аналітики Microsoft переконані, що поява нових хакерських груп свідчить про те, що північнокорейський режим розширює свою участь у діяльності програм-вимагачів, посилюючи використання інструментів кіберзлочинців для зміцнення своїх фінансових ресурсів та просування власних стратегічних інтересів.

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Нагадаємо:

Хакери з Північної Кореї вкрали 147,5 млн доларів у криптовалюті з біржі HTX наприкінці 2023 року, а потім відмили їх через платформу Tornado Cash у березні 2024 року.