Meta звільняє співробітників за зловживання пільгами на харчування

Meta звільнила близько двох десятків співробітників у Лос-Анджелесі за використання кредитів на харчування в розмірі $25 для купівлі побутових товарів, таких як засоби від прищів, келихи для вина та пральний порошок.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Звільнення відбулися минулого тижня, за кілька днів до того, як соціальна медіакомпанія вартістю $1,5 трлн розпочала реструктуризацію деяких команд у WhatsApp, Instagram та Reality Labs, її підрозділі доповненої та віртуальної реальності.

Реструктуризація включала скорочення частини співробітників і переміщення інших, як повідомили кілька обізнаних осіб, що свідчить про те, що недавній курс генерального директора Марка Цукерберга на підвищення ефективності все ще триває.

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Як і більшість великих технологічних компаній, Meta пропонує безкоштовну їжу співробітникам у своєму розлогому головному офісі в Кремнієвій долині як привілей. Співробітникам у менших офісах без їдальні, наприклад, пропонують кредити Uber Eats або Grubhub для доставки їжі до офісу.

Співробітники отримують щоденні ліміти в розмірі $20 на сніданок, $25 на обід і $25 на вечерю, при цьому кредити на харчування видаються в розмірі $25.

Тих, кого звільнили, визнали винними в тривалому зловживанні системою кредитів на харчування, зазначила одна обізнана особа. Деякі співробітники складали гроші разом, тоді як інші замовляли їжу додому, хоча кредити призначалися для використання в офісі.

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Ті, хто порушував правила компанії лише зрідка, отримали догани, але не були звільнені, додала ця особа.

В одному з дописів на анонімній платформі обміну повідомленнями Blind, який бачив Financial Times, колишній співробітник Meta написав, що використовував кредити $25 на такі товари, як зубна паста та чай з аптеки. Він додав: "У дні, коли я не їв би в офісі, наприклад, якщо мій чоловік готував або я йшла на вечерю з друзями, я вважала, що не варто марнувати кредит на вечерю".

Ця людина, яка зазначила, що її зарплата в Meta складала близько $400 000 і що вона працювала "вночі та у вихідні", написала, що зізналася у недогляді під час розслідування з боку відділу кадрів, після чого її несподівано звільнили. "Це було майже сюрреалістично, що це сталося", – написав співробітник.