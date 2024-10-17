По Європі котиться хвиля скорочень в компаніях: причини

Високий рівень інфляції та наслідки війни в Україні змусили компанії по всій Європі заморозити найняття або скоротити робочі місця.

Про це повідомляє Reuters.

Ось деякі зі звільнень, оголошених з початку липня:

Банки

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DNB: Норвезький кредитор заявив у вересні, що скоротить еквівалент 500 робочих місць з повною зайнятістю протягом наступних шести місяців, оскільки він готується до зниження процентних ставок і посилення конкуренції в майбутньому.

UniCredit: Італійський банк підписав угоду з профспілками, яка передбачає 1 000 добровільних звільнень і 500 нових робочих місць.

Промисловість

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NORTHVOLT: Шведський виробник акумуляторів заявив у вересні, що планує звільнити 1 600 працівників у Швеції, в тому числі 1 000 позицій на своєму заводі Northvolt Ett в Скеллефтеа.

Побутові товари

DYSON: Виробник пилососів заявив у липні, що скоротить близько 1 000 робочих місць у Британії в рамках глобальної реструктуризації.

UNILEVER: Гігант з виробництва споживчих товарів планує скоротити третину всіх офісних посад в Європі до кінця 2025 року.

Телекомунікації

TELIA: Шведський телекомунікаційний оператор планує скоротити близько 3 000 робочих місць у 2024 році.

Фарма

INDIVIOR: Виробник ліків заявив, що скоротить близько 130 робочих місць після припинення продажів свого препарату від шизофренії Perseris.

Інші

AIRBUS: Аерокосмічна група заявила, що до середини 2026 року скоротить до 2 500 робочих місць у своєму оборонно-космічному підрозділі.

DEUTSCHE BAHN: німецький залізничний оператор заявив у липні, що планує скоротити 30 000 робочих місць, або близько 9% персоналу.

INFINEON: Німецький виробник мікросхем скоротить 1400 робочих місць по всьому світу і перенесе ще 1400 позицій в країни з нижчою вартістю робочої сили.

MANCHESTER UNITED: Клуб англійської Прем'єр-ліги пропонує скоротити близько 250 робочих місць в рамках загальноклубної програми скорочення штату.

PKP CARGO: Найбільша польська транспортна компанія планує звільнити 30% персоналу.

SHELL: Енергетичний гігант планує скоротити персонал, який займається розвідкою та розробкою нафти і газу, на 20%, повідомили джерела Reuters у серпні. За їхніми словами, в Європі скорочення відбудуться в Нідерландах і Великобританії. Представник Shell не став коментувати цифри скорочення.

TAMEDIA: Швейцарська медіа-компанія заявила, що закриє дві друкарні і звільнить майже 300 співробітників.

UPM: Фінська лісова група може скоротити до 110 робочих місць у своєму бізнесі Fibres Finland, вона оголосила про закриття млинів у Німеччині, що вплине на 338 робочих місць, і про закриття свого бізнесу з виробництва біокомпозитів, що вплине на 59 робочих місць у Фінляндії та Німеччині.

YARA: Норвезький виробник добрив повідомив, що заплановані виробничі зміни на заводі Tertre в Бельгії, включаючи закриття аміачного підрозділу, можуть призвести до звільнення близько 115 працівників.