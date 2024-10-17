Зеленський підписав закон про реформу митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д, який передбачає реформу митниці.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Закон про реформу митниці #6490-д підписаний", - повідомив він.

З 1 листопада відповідні норми закону набирають чинності.

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Нагадаємо, що у пояснювальній записці до закону йдеться, що цим ним передбачено змінити процедуру конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, взявши за основу практики НАБУ та інших антикорупційних органів.

Також, пропонується залучення міжнародних експертів до проведення конкурсу на відбір членів атестаційних комісій, встановлення алгоритму прийняття рішень конкурсною комісією, а також надання голові Держмитслужби права призначати своїх заступників без погодження з Міністром фінансів.

Крім того, передбачено незалежний аудит митних органів, впроваджено вимоги до прийняття на службу, переатестація працівників та підвищення оплата праці митників.

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Нагадаємо:

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці.