Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Четвер, 17 жовтня 2024, 11:29 -
Станом на 17 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ виріс на 1 копійку, євро знизився на 1 копійку.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,22 грн, євро – 44,91 грн (на 16 жовтня долар - 41,21 грн, євро – 44,92 грн).
На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,43 – 41,49 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,25 – 45,42 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,05 - 41,50 грн (курс на 16 жовтня – 41,05 - 41,50 грн);
- Євро – 44,80 - 45,44 грн (курс на 16 жовтня – 44,85 - 45,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк – 41,05 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;
- ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;
- Райффайзен - 41,00 - 41,47 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.
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