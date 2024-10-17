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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщини: частина споживачів без світла

Четвер, 17 жовтня 2024, 09:00 - Олексій Артемчук, Українська правда

Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області, внаслідок чого частина абонентів залишились без електропостачання.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає".

Деталі: Голова ОВА додав, що уночі працювала ППО, але деталі обіцяв розповісти пізніше.

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Передісторія:

енергетика
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