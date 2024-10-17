В селі Микуличин відкриється новий готельний комплекс Agat resort & Spa

Серед мальовничих Карпат відкриється незабаром новий сучасний котеджний комплекс Agat resort & Spa. Він розташований на висоті більше ніж 800 метрів над рівнем моря всього в 30 хвилинах їзди від Яремче.

Забудовник проєкту - MBA Development, а за комплексне керування комплексом буде відповідати міжнародна керівна компанія Ribas Hotels Group.

Комплекс складається з 37 котеджів, кожен з яких має свою земельну ділянку з ландшафтним дизайном та озелененням. Деякі котеджі мають власний басейн.

Інфраструктура комплексу передбачає: паркінг для авто, SPA, ресторан, цілодобове обслуговування, а також можливість для розміщення з домашніми тваринами.

Що чекає на гостей комплексу?

Кожен котедж має ергономічний та продуманий інтер'єр з панорамними вікнами, а також затишну терасу, яка створює атмосферу затишку та спокою.

Для любителів активного відпочинку передбачені різноманітні розваги: прогулянки лісом, велопрогулянки, катання на квадроциклах.

Після активного дня гості зможуть розслабитися у Spa-центрі, в якому розташовано: сауни, басейни, чани, масажні процедури, які допоможуть відновити сили та зарядитися енергією.

Котеджне містечко розташоване в оточенні хвойного лісу, що забезпечує свіже повітря та унікальну атмосферу. Чудово підходить для сімейного відпочинку та відпочинку з друзями.