США відкривають гранти на 900 мільйонів доларів для малих ядерних реакторів

У середу США відкрили прийом заявок на фінансування у розмірі до 900 мільйонів доларів для підтримки початкового розгортання ядерної технології малих модульних реакторів на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Reuters.

До 800 млн дол підуть на премії на основі проміжних результатів для підтримки команд першопрохідців з комунальних підприємств, постачальників реакторів, конструкторів, кінцевих користувачів та інших.

Зазначається, що кошти надходять із двопартійного закону про інфраструктуру 2021 року.

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Адміністрація президента Джо Байдена вважає, що ядерна енергетика має вирішальне значення в боротьбі зі зміною клімату, оскільки вона виробляє електроенергію практично без викидів, і що потужність ядерної енергетики США повинна потроїтися, щоб досягти цілей щодо скорочення викидів.

Малі модульні реактори (ММР) відрізняються від традиційних великих атомних станцій тим, що вони мають простішу конструкцію і можуть бути масштабовані відповідно до попиту. Прихильники кажуть, що вони безпечніші за своєю суттю і будуть дешевшими, оскільки їх можна будувати на заводах, а не на майданчиках. ММР можна використовувати для виробництва тепла або електроенергії, а також для опріснення води.

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