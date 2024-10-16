Чиновники не змогли пояснити, навіщо накупили дорогих неякісних спальників на 12 мільйонів

Тернопільська міська рада на виконання заходів програми захисту населення від надзвичайних ситуацій закупила 4500 спальних мішків, передавши їх на зберігання в освітні заклади міста.

Про це повідомляє Держаудитслужба.

Аудитори встановили, що закупівля відбулася без застосування відкритих торгів. Приватному постачальнику перерахували за товар бюджетні кошти на суму понад 12 млн гривень.

Як пише видання Чернівецький промінь, підряд отримало ТОВ "Фаст Фектори", яке було зареєстроване за 5 днів до тендеру.

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Як встановили правоохоронці, реальна вартість одного спального мішка виявилася втричі дешевшою. А керівник фірми-переможця замовив виготовлення спальних мішків у швейної фабрики із Закарпаття, яка спеціалізується на пошитті меблів.

Тернопільська обласна прокуратура ініціювала розслідування недобросовісної закупівлі. Як результат – вручено підозру директору підприємства. Згідно з даними youcontrol, директором та засновником "Фаст Фектори" є Віталій Луговий з Харківської області.

Аудитори також зазначили, що представники тернопільської влади не змогли пояснити аудиторам, чому міськрада вибрала саме цього приватного постачальника, як і не змогли обґрунтувати, чому отримані спальні мішки не відповідали встановленим самою ж міською радою у договорі вимогам: товар був без сертифіката якості та належного маркування.

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Вимогу Держаудитслужби щодо усунення виявлених перевіркою порушень Тернопільська міськрада намагалася оскаржити в місцевому суді. Однак суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні позову тернопільських чиновників.

Наразі Тернопільська міськрада вимагає через суд від свого постачальника замінити спальники на товар належної якості.

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