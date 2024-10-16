Найдорожча технокомпанія Європи обвалилась на біржі й втратила цей статус

Акції нідерландського холдингу ASML, який виробляє обладнання для виготовлення мікросхем, рекордно обвалилися на біржі втративши 16% вартості.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія ASML втратила 60 млрд євро капіталізації, це одне з найбільших одноденних падінь ринкової вартості в історії Європи. Внаслідок цього він втратив статус найдорожчої технологічної компанії Європи, його місце зайняла німецька SAP, яка спеціалізується на програмному забезпеченні.

ASML – це провідний світовий виробник фотолітографічного обладнання, яке використовується у виробництві мікросхем всіма найбільшими компаніями у світі, такими як TSMC, Samsung і Intel.

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Тим часом SAP продовжує демонструвати стійке зростання, завдяки успішному розвитку хмарних технологій. Цього року акції SAP подорожчали на 52%.

Повідомляється, що востаннє ASML була позаду SAP за капіталізацією у 2020 році.

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