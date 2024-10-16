Україна збільшила видатки держбюджету на 10%: на що спрямовані кошти

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за 9 місяців 2024 року становить 2,3 трлн грн, що на 225,8 млрд грн, або на 10,7% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням Державну казначейську службу України.

Зазначається, що у вересні було витрачено 249,4 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

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- 928,8 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у вересні – 111,2 млрд грн) або 39,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – вересень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 48,3 млрд грн, або на 5,5%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 703,9 млрд грн (у вересні – 83,7 млрд грн);

- 363,9 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у вересні – 32,5 млрд грн) або 15,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:

195,3 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

115,2 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- 411,8 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у вересні – 35,1 млрд грн) або 17,6% від загального обсягу видатків, що на 25,4 млрд грн або на 6,6% більше проти аналогічного періоду минулого року,

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- 224,6 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у вересні – 32,3 млрд грн) або 9,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:

191,3 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

17 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

- 217,5 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у вересні – 13,4 млрд грн) або 9,3% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 45,2 млрд грн, або на 26,3%);

- 130,8 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.

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