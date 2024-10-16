Імпортні батареї подорожчають: Україна вводить антидемпінгові заходи

Україна вирішила запровадити попередні антидемпінгові заходи на імпорт радіаторів опалення походженням із Туреччини та Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"На засіданні було ухвалено рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів терміном на чотири місяці щодо імпорту в Україну радіаторів для опалення походженням із Туреччини та Китаю. Також комісія ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням із Китаю та Туреччини", – повідомило міністерство, не уточнюючи суть заходів.

Антидемпінгове розслідування ініціювали українські виробники "Сан Тех Рай" і "Ютерм Україна".

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За їх зверненням у травні 2024 року міжвідомча комісія порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну з Турецької Республіки та КНР радіаторів для опалення (сталевих, алюмінієвих, біметалевих).

За результатами антидемпінгового розслідування може бути введене антидемпінгове мито на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю з метою відновлення справедливої конкуренції та захисту національного виробника від демпінгового імпорту. Антидемпінгове розслідування може тривати до 12 місяців.

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