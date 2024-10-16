За два роки вартість оренди квартири в Києві зросла на 60%: причини

За останні два роки вартість однокімнатної квартири в оренду в Києві зросла на 60%.

Про це повідомляє платформа для вибору квартир для купівлі на первинному та вторинному ринку житла ЛУН.

Як йдеться в повідомленні, у вересні 2022 року медіана однокімнатної квартири в Києві в оренду складала 10 000 грн, тоді як у Львові, наприклад, це було 16 000 грн. Двокімнатна квартира в Києві коштувала в середньому 15 000 грн, тоді як у Львові – 19 000 грн.

"На початку 2024 року ситуація змінилася: попит на квартири у Львові зменшився, а в Києві, навпаки, завдяки ефективності протиповітряної оборони в місті та економічній ситуації, столиця сьогодні знову одне з найпопулярніших міст для внутрішньої міграції", йдеться в повідомленні.

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За даними ЛУН, також на ситуацію з орендою значною мірою вплинуло повернення навчальних закладів до офлайн-навчання.

Вже у грудні 2023 року двокімнатна квартира у Львові в середньому коштувала 16 000 грн, а в Києві – 16 700 грн. Сьогодні медіана двокімнатної квартири в оренду у Львові коштує 22 900 грн (здорожчання на 43,5% від початку року), а в Києві – 23 000 грн (здорожчання на 43,7% від початку року).

Нагадаємо:

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На 1 серпня 2024 року Державна податкова служба сформувала понад 3,5 млн податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.