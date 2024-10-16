НБУ не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу, але працює над цим викликом

Гривня є єдиним законним засобом платежу в Україні, і це залишається принциповою позицією Національного банку України, тоді як криптовалюта таким засобом не є, і необхідне законодавче врегулювання ринку віртуальних активів.

Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний, передає "Інтерфакс-Україна".

"Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо", - сказав він.

За його словами, відбулося кілька технічних місій Міжнародного валютного фонду (МВФ), метою яких було глибоке вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які врахували б європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

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Пишний вважає, що із запровадженням ліміту на P2P-перекази у 150 тис. грн на місяць із 1 жовтня 2024 року недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності, і обсяг операцій із криптоактивами зросте.

"Тому розуміємо, що крок за кроком, принаймні в частині мандата Національного банку, ми маємо створити максимально прозорі та зрозумілі правила гри на цьому ринку", - зазначив він.

На його думку, сьогодні ринок віртуальних активів - це те, що "насподі" і здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації.

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"Я розумію, що це вимагає від нас і від інших стейкхолдерів відповідної реакції. Зокрема, з нашого боку ми посилили регуляції щодо фактів безліцензійної діяльності, яка часто-густо пов’язана з функціонуванням саме ринку віртуальних активів", - зазначив голова Нацбанку.

Нагадаємо:

В першому-другому кварталі 2025 року в Україні можуть легалізувати криптовалюту.