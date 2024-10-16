Для Міноборони найняли юристів, щоб стягнути борги за бронежилети, непоставлені у 2022 році

Міністерство юстиції України 15 липня і 9 жовтня уклало дві угоди з юридичними фірмами про юридичні послуги для Міноборони по судах щодо невиконаних поставок бронежилетів у 2022 році.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

У липні 2024 року Мін’юст за 50 тис євро найняв юридичну фірму "Pekin ve Bayar Dan. Hiz. Ltd. Sti." (Туреччина) представляти інтереси України у справі за позовом Міноборони до "Farmtr Gida Tarim Hayvancilik Tic. Ve San. Ltd. Sti" (Туреччина).

В обґрунтуванні сказано, що фірма "Farmtr" не виконала договір із Міноборони про поставку бронежилетів від березня 2022 року.

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Тому в листопаді 2022 року сторони уклали договір про медіацію за турецьким правом. За його умовами, фірма мала сплатити 16,80 млн євро боргу, а Міноборони – відкликати позовну заяву в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України про стягнення боргу та повідомити правоохоронців Туреччини про врегулювання питань між сторонами. Адже в Туреччині за ініціативою Міноборони було відкрито кримінальне провадження щодо шахрайства з боку фірми.

Фірма здійснила перший платіж 3,00 млн євро у строк, а Міноборони подало клопотання про відкликання позову з порушенням строків, тому суд залишив його без розгляду. Після чого фірма не погашала борг. Договір медіації передбачає штрафи у розмірі $500 тис.

У межах кримінальної справи в Туреччині всі активи фірми та її поручителів за договором медіації арештовані. Однак фірма звернулась у місцевий суд із заявою про забезпечення шляхом заборони звернення стягнення на всі арештовані активи в рахунок примусового виконання договору медіації. Сума, яку фірма не сплатила Міноборони за договором медіації та підлягає стягненню, становить 13,80 млн євро. Юристів нині наймають для визнання і виконання договору медіації, а також для фахового супроводу в кримінальній справі.

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Мін’юст обрав три турецькі фірми з досвідом і високими рейтингами та без конфлікту інтересів. "Pekin & Bayar" запропонувала ціну 50 тис євро, "GKC Partners" – $155 тис, "Esin Attorney Partnership" – $695 тис. Тому вибрали найдешевшу "Pekin & Bayar".

Погодинна ставка старшого партнера складає 600 євро, партнера – 492 євро, старшого юриста – 348 євро, помічників юриста – 150 євро.

У жовтні 2024 року Мін’юст за 30 тис євро найняв юридичну фірму "Kirm Perpar odvetniska druzba o.p., d.o.o." (Словенія) представляти інтереси України у справі за позовами Міноборони до компанії "IZOP-K d.o.o." (Словенія).

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України 20 листопада 2023 року ухвалив стягнути з "IZOP-K" на користь Міноборони 395 тис євро та 3% річних від суми 369 тис євро за період з 17 березня 2023 року до дати оплати.

Підставою стало порушення умов договору поставки від 10 березня 2022 року. Міноборони 4 грудня 2023 року звернулось до Мін’юсту щодо виконання цього рішення, а 5 грудня 2023 року Міжвідомча робоча група з питань, пов’язаних із забезпеченням належного захисту прав та інтересів України у спорах/справах, які виникли між Міноборони та постачальниками щодо зовнішньоекономічних контрактів про поставку боєприпасів або військового спорядження, визнала доцільним залучити юридичного радника для цього за переговорною процедурою.

Згодом, 7 лютого 2024 року суд прийняв ще одне рішення щодо 395 тис євро та 3% річних від суми 4,07 млн євро за період з 5 квітня 2023 року до дати оплати. Йшлося про порушення умов іншого договору поставки від тієї ж дати 10 березня 2022 року. Міноборони 16 лютого 2024 року також звернулось до Мін’юсту, а Міжвідомча робоча група 13 березня 2024 року визнала доцільним залучити юридичного радника для цього за переговорною процедурою.

Мін’юст обрав три словенські фірми з досвідом і високими рейтингами та без конфлікту інтересів. "Kirm Perpar" запропонувала ціну 30 тис євро, "ODI Law Firm" – 37 тис євро, а "Selih & Partnerji Law Firm" – 154 тис євро. Тому вибрали найдешевшу "Kirm Perpar".

Погодинна ставка керуючого директора складає 200 євро, а старшого юриста – 180 євро.

Як пише "StateWatch", словенська "IZOP-K" фігурує у кримінальному провадженні проти колишнього заступника міністра оборони, ексочільника Департаменту державних закупівель Міноборони та колишнього керівника Центрального управління матеріального забезпечення ЗСУ щодо організації постачання неякісної амуніції у 2022 році. За даними аналітичного центру, це Вʼячеслав Шаповалов і Богдан Хмельницький, які нині перебувають під вартою.

У березні 2022 року вказані особи уклали з фірмою "IZOP-K" договір на поставку засобів індивідуального захисту зі 100% передплатою на 6,17 млн євро (215,93 млн грн).

За ним відбулось лише дві поставки. 2 квітня 2022 року в Україну з позначкою "гуманітарний конвой" зі Словенії доставили тисячу бронежилетів і 2 тисячі балістичних плит на 28,5 млн грн. 8 квітня 2022 року доставили ще тисячу бронежилетів і 2 тисячі балістичних плит різного рівня захисту на суму 28,8 млн грн.

За матеріалами слідства, доставлені засоби захисту не відповідали вимогам необхідної та заявленої балістичної стійкості, і їх використання військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням неможливе. За версією слідства, у цьому епізоді сума завданих збитків державі Україна становить 215,93 млн грн.





