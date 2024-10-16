Київстар створює Центр передового досвіду на базі технологій від AWS

Найбільший український оператор електронних комунікацій Київстар продовжує співпрацю зі світовим провайдером хмарних сервісів Amazon Web Services (AWS).

Першим етапом співпраці стало перенесення платформи управління даними Київстар у хмару AWS. Це дозволило підсилити досвід компанії в галузі обробки та аналізу даних.

Паралельно з міграцією, Київстар отримав статус Select Tier AWS Services Partner та наростив свої можливості у сфері штучного інтелекту (ШІ), що дало можливість створити лабораторію Generative AI для клієнтів.

"Якщо раніше попит на хмарні рішення був зумовлений, насамперед, потребою зберегти дані та забезпечити віддалену роботу, то сьогодні на перший план виходить ШІ, аналітика, міграція інфраструктури та оптимізація витрат. Це важливо не тільки для операційних, але й стратегічних рішень бізнесу. Саме тому наша команда майже рік працювала над запуском власної лабораторії GenAI, щоб допомогти українському бізнесу бути ефективнішими", – коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

Київстар планує надавати інноваційні AI-рішення від AWS для різних галузей бізнесу, зокрема для текстової та візуальної генерації контенту, розвитку розумних чат-ботів, віртуальних асистентів та інших сервісів ШІ.

Вже з жовтня 2024 року українському бізнесу стануть доступними:

Міграція в AWS. Експерти Київстар допомагатимуть клієнтам ефективно переносити інфраструктуру бізнесу в хмару, забезпечуючи підвищену масштабованість, безпеку та продуктивність;





Розробка рішень на основі Generative AI. Лабораторія GenAI Київстар запропонує інноваційні рішення на базі ШІ: від створення індивідуальних застосунків до розумних чат-ботів та віртуальних асистентів;





Аналітика та оптимізація даних. Київстар надаватиме послуги з міграції та впровадження аналітичних дата-платформ для обробки великих обсягів даних, що дозволить покращити управлінські рішення та підвищити ефективність бізнесу;





FinOps та управління витратами. Київстар впроваджує практики FinOps, що дозволяють контролювати витрати на хмарну інфраструктуру та оптимізувати інвестиції у хмарні сервіси;





Технологічні консультації та підтримка. Експерти Київстар починають надавати консультації із впровадження найкращих практик AWS, AI-рішень та FinOps, що забезпечить стабільну роботу бізнесу та його стале зростання.

Також Київстар розглядає можливості надавати такі сервіси не лише для клієнтів з України, а й за кордоном.