Світові акції виробників мікрочипів втратили $420 мільярдів

Інвестори в акції чипів стикаються з новим викликом після того, як стриманий прогноз ключового постачальника обладнання ASML Holding NV спричинив глобальне падіння в цьому секторі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Загальні втрати ринкової вартості індексу виробників чипів, що торгуються в США, та найбільших азійських компаній досягли понад $420 мільярдів. Акції ASML продовжили падіння в середу, втративши 5,0%.

Попередження від нідерландської компанії ASML зупинило зростання, яке підштовхнуло індекс акцій, що торгуються в США, до тримісячного максимуму. Акції Nvidia Corp. впали майже на 5% у вівторок після того, як раніше цього тижня досягли рекордного закриття на фоні зниження побоювань щодо проблем із виробництвом їхнього нового продукту штучного інтелекту.

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Акції ASML впали найбільше з 1998 року в Європі після того, як виробник найсучасніших у світі машин для виготовлення чипів знизив свій прогноз через уповільнення у сферах, не пов’язаних зі штучним інтелектом. Компанія зменшила верхню межу свого прогнозу загальних чистих продажів на 2025 рік до €35 мільярдів ($38 мільярдів) із €40 мільярдів.

Хоча слабкий прогноз на 2025 рік від ASML був очікуваний через уповільнення в не-АІ застосуваннях, а також зниження витрат від Intel Corp. та інших факторів, "масштаб корекції став неприємним сюрпризом", — написав аналітик Citigroup Inc. Атіф Малік у записці.

Ситуацію погіршила відсутність пояснень, оскільки результати були опубліковані помилково на день раніше запланованого терміну. Акціонери звикли до злагодженої роботи відділу з інвесторських відносин, який зазвичай пояснює процеси бізнесу, час замовлень, бронювання, доходів і поставок.

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Вівторкове падіння акцій ASML знищило близько €50 мільярдів ринкової вартості компанії. Це одне з п’яти найбільших одноденних зменшень ринкової капіталізації в історії Європи, поруч із падіннями Nokia Oyj та Vodafone Group Plc, коли лопнула інтернет-бульбашка приблизно 25 років тому.