Cпека зробила врожай українського винограду розміром з родзинки

Цього року через засуху та надзвичайну спеку якість і кількість винограду значно погіршилися - він фактично розміром з родзинки.

Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв'ю для SEEDS.

"В цьому році через засушливі погодні умови і величезну спеку, якість та кількість винограду дуже низька. Маємо не тільки неврожай, а й дрібний виноград, він, фактично, розміром з ізюм...Враховуючи поганий врожай, ціни на виноград цього року дуже високі, а об’єм врожаю на порядок менший через спеку", – сказав він.

Єдиними, хто отримав плановий врожай, були господарства з краплинним зрошенням.

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"Вони також скористалися високими оптовими цінами – від 45 до 55 гривень за кілограм столового винограду, що є досить високим показником", – зазначив Баштанник.

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