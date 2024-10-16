Компанію Meta судитимуть в США за залежність підлітків від соцмереж

Компанія Meta повинна буде відповідати у суді за позови американських штатів, які звинувачують її у спричиненні проблем із психічним здоров'ям серед підлітків через створення залежності від платформ Facebook та Instagram.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суддя окружного суду США в Окленді Івонн Гонсалес Роджерс відхилила спробу Meta відхилити претензії, висунуті штатами у двох окремих позовах, поданих минулого року. Один з них стосується понад 30 штатів, зокрема Каліфорнії та Нью-Йорка, а інший був поданий Флоридою.

Роджерс обмежила частину претензій штатів, погодившись з Meta, що федеральний закон, відомий як Розділ 230, який регулює онлайн-платформи, частково захищає компанію. Однак вона визнала, що штати надали достатньо інформації щодо нібито оманливих заяв компанії, щоб продовжити розгляд більшості справ.

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Суддя також відхилила клопотання Meta, TikTok компанії ByteDance, YouTube материнської компанії Google Alphabet та SnapChat компанії Snap про закриття пов'язаних з цими позовами справ щодо особистих травм, поданих окремими позивачами. Проте ці компанії не є відповідачами у позовах від штатів.

Рішення відкриває шлях для штатів та інших позивачів збирати додаткові докази та потенційно вийти на судовий процес. Це не є остаточним рішенням щодо суті їхніх справ.

"Meta повинна нести відповідальність за реальну шкоду, яку вона завдала дітям тут, у Каліфорнії та по всій країні", — йдеться у заяві генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти.

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Адвокати позивачів щодо особистих травм у спільній заяві назвали це рішення "значною перемогою для молодих людей по всій країні, які постраждали від залежності та шкідливого впливу соціальних медіа".

Представник Meta заявив, що компанія загалом не погоджується з рішенням і що вона "розробила низку інструментів для підтримки батьків і підлітків", включаючи нові "акаунти для підлітків" в Instagram з додатковими засобами захисту.

Представник Google назвав звинувачення "абсолютно неправдивими" і сказав, що "забезпечення молоді безпечнішим і здоровішим досвідом завжди було центральним у нашій роботі".