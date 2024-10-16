Компанію Meta судитимуть в США за залежність підлітків від соцмереж
Компанія Meta повинна буде відповідати у суді за позови американських штатів, які звинувачують її у спричиненні проблем із психічним здоров'ям серед підлітків через створення залежності від платформ Facebook та Instagram.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Суддя окружного суду США в Окленді Івонн Гонсалес Роджерс відхилила спробу Meta відхилити претензії, висунуті штатами у двох окремих позовах, поданих минулого року. Один з них стосується понад 30 штатів, зокрема Каліфорнії та Нью-Йорка, а інший був поданий Флоридою.
Роджерс обмежила частину претензій штатів, погодившись з Meta, що федеральний закон, відомий як Розділ 230, який регулює онлайн-платформи, частково захищає компанію. Однак вона визнала, що штати надали достатньо інформації щодо нібито оманливих заяв компанії, щоб продовжити розгляд більшості справ.
Суддя також відхилила клопотання Meta, TikTok компанії ByteDance, YouTube материнської компанії Google Alphabet та SnapChat компанії Snap про закриття пов'язаних з цими позовами справ щодо особистих травм, поданих окремими позивачами. Проте ці компанії не є відповідачами у позовах від штатів.
Рішення відкриває шлях для штатів та інших позивачів збирати додаткові докази та потенційно вийти на судовий процес. Це не є остаточним рішенням щодо суті їхніх справ.
"Meta повинна нести відповідальність за реальну шкоду, яку вона завдала дітям тут, у Каліфорнії та по всій країні", — йдеться у заяві генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти.
Адвокати позивачів щодо особистих травм у спільній заяві назвали це рішення "значною перемогою для молодих людей по всій країні, які постраждали від залежності та шкідливого впливу соціальних медіа".
Представник Meta заявив, що компанія загалом не погоджується з рішенням і що вона "розробила низку інструментів для підтримки батьків і підлітків", включаючи нові "акаунти для підлітків" в Instagram з додатковими засобами захисту.
Представник Google назвав звинувачення "абсолютно неправдивими" і сказав, що "забезпечення молоді безпечнішим і здоровішим досвідом завжди було центральним у нашій роботі".