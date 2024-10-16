Росія недоотримує 40% іноземних автозапчастин через проблеми з платежами

Російські постачальники не можуть доставити в країну до 30-40% контейнерів з автомобільними запчастинами через проблеми з платежами.

Про це повідомив глава Російського союзу автостраховиків (РСА) Євген Уфімцев, пише The Moscow Times.

За його словами, раніше деталі в основному виходило привозити за 15-30 днів залежно від регіону. Але з літа ситуація змінилася - успішно доходять за ті самі терміни тільки 60-70% контейнерів, а решта зависають, оскільки оплата за вантаж не надходить відправнику.

При цьому іноді гроші технічно не виходить переказати, через що поставка відкладається на невизначений час.

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Щоб розв'язати проблему, постачальники шукають нових посередників для оплати, що впливає на ціну запчастин і терміни доставки.

Наразі поставки автозапчастин дедалі частіше затримуються з Китаю, Європи та США. У результаті проблем з доставкою запчастини в РФ можуть подорожчати на 20-30%.