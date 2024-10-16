Ціни на нафту відновлюються після падіння напередодні

Ціни на нафту підвищилися через невизначеність щодо подальших подій у конфлікті на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 14 центів, або на 0,2%, до $74,39 за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI (West Texas Intermediate) зросли на 19 центів, або на 0,3%, до $70,77 за барель.

У вівторок ціни на нафту впали більш ніж на 4%, до майже двотижневого мінімуму, через слабкі прогнози попиту і після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Ізраїль не завдаватиме ударів по ядерних і нафтових об'єктах Ірану, що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні.

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Однак побоювання щодо загострення конфлікту між Ізраїлем і групою бойовиків Хезболла зберігаються. У вівторок США заявили, що не підтримують масштаби авіаударів Ізраїлю по Бейруту за останні тижні.

"Після недавнього зниження цін ми можемо очікувати деяку стабілізацію у короткостроковій перспективі, оскільки учасники ринку переоцінюють подальший розвиток геополітичної ситуації", — сказав ринковий стратег IG, Йіп Джун Ронг.

"Також очікується більше ясності щодо фіскальної політики Китаю, а відсутність конкретики, схоже, додає невизначеності щодо майбутнього впливу на прогноз попиту на нафту", — додав він.

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За повідомленням місцевих ЗМІ, Китай може залучити додаткові 6 трильйонів юанів ($850 мільярдів) через спеціальні казначейські облігації протягом трьох років для стимулювання ослабленої економіки, хоча це не відновило оптимізму на фондовому ринку країни.

Щодо попиту на нафту, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Міжнародне енергетичне агентство цього тижня знизили прогнози зростання світового попиту на нафту в 2024 році, причому основну частину зниження припадає на Китай.

Наразі ринок очікує на останні дані про запаси нафти в США: щотижневий звіт Американського інституту нафти має бути опублікований у середу, а дані Управління енергетичної інформації – у четвер.