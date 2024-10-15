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Мінфін залучив з продажу облігацій 15 мільярдів

Вівторок, 15 жовтня 2024, 19:56 - Артур Крижний

Міністерство фінансів України 15 жовтня 2024 року розмістило облігації на понад 15,5 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 

  • 2,49 млрд грн під 14,65% з погашенням 01.10.2025; 
  • 5,29 млрд грн під 15,10% з погашенням 20.05.2026;
  • 5,32 млрд грн під 16,10% з погашенням 12.05.2027;
  • 402 млн грн під 16,80% з погашенням 09.02.2028;
  • Доларові облігації на 50 млн дол під 4,66% з погашенням 09.10.2025;

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Економічна правда
Укр / Рус
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