Мінфін залучив з продажу облігацій 15 мільярдів
Вівторок, 15 жовтня 2024, 19:56 -
Міністерство фінансів України 15 жовтня 2024 року розмістило облігації на понад 15,5 млрд гривень в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
- 2,49 млрд грн під 14,65% з погашенням 01.10.2025;
- 5,29 млрд грн під 15,10% з погашенням 20.05.2026;
- 5,32 млрд грн під 16,10% з погашенням 12.05.2027;
- 402 млн грн під 16,80% з погашенням 09.02.2028;
- Доларові облігації на 50 млн дол під 4,66% з погашенням 09.10.2025;
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