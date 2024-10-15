Італія націлилася на банки, щоб заповнити бюджетну діру на 9 мільярдів євро

Уряд Італії хоче залучити мільярди євро від компаній, оскільки поспішає залатати діру в бюджеті в 9 мільярдів євро, причому банки країни мають зробити найбільший внесок.

Про це повідомляє Financial Times.

Повідомляється, що дискусії між кредиторами та чиновниками були зосереджені на тимчасовому скасуванні відрахувань для так званих відстрочених податкових активів (ВПА) банків та збільшенні податку на опціони на акції банкірів.

ВПА дають банкам право сплачувати менше податків у тому фінансовому році, в якому витрати, що їх створили, потрапляють до складу валових витрат. Згідно з планами, банки повинні будуть повністю відкласти такі відрахування на 2025 і 2026 роки. У 2027 та 2028 роках відрахування будуть лише частковими.

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Заходи, що обговорюються, приблизно принесуть додаткові 3 млрд євро до державної скарбниці.

Обговорюються також інші заходи, спрямовані на інші компанії, що котируються на біржі.

Італія має один з найвищих рівнів державного боргу по відношенню до ВВП в Єврозоні. Але вона скоротила свій бюджетний дефіцит до 3,4% у 2024 році і має на меті подальше скорочення до рівня нижче 3%, встановленого ЄС, до 2026 року.

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Ліберальна партія "Вперед, Італіє!", молодший партнер уряду по коаліції, рішуче виступає проти нових податків на банки і компанії, а також наполягає на зниженні прибуткового податку для тих, хто заробляє до 50 000 євро, що, за оцінками експертів, коштуватиме до 4 млрд євро.

Члени націоналістичної партії "Ліга" стверджують, що найбільше постраждають банки, які отримали великі прибутки завдяки зростанню відсоткових ставок у єврозоні. Чистий процентний дохід банків збільшився через зростання вартості запозичень, яка не була повністю перекладена на плечі вкладників.