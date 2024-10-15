Відбір нової наглядової ради "Укрзалізниці" не стартував попри вимоги закону

Кабмін як суб’єкт управління "Укрзалізниці" до 29 вересня 2024 року мав або прийняти рішення про продовження повноважень членів наглядової ради компанії, або оголосити про відбір членів наглядової ради.

Про це йдеться у дайджесті аналітиків-консультантів з корпоративного управління SOE Weekly для ЕП.

Аналітики нагадують, що 29 грудня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив склад наглядової ради "Укрзалізниці".

До нього увійшли Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновські та Гепард Хафер у якості незалежних членів та Сергій Лещенко, Сергій Москаленко, Давід Ломджарія як представники держави.

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"Згідно законодавства, чинного на момент призначення, та статуту компанії максимальний термін повноважень членів наглядової ради становить три роки. Таким чином, термін повноважень цієї наглядової ради має сплинути 28 грудня 2024 року.

З того часу публічно відомо лише про нещодавнє призначення Олександра Камишіна членом наглядової ради "Укрзалізниці" (представником держави). За повідомленнями ЗМІ, Камишін змінив на цій посаді Москаленка", - йдеться у дайджесті.

При цьому на сайті "Укрзалізниці" немає інформації, яку акціонерні товариства повинні розкривати за законом про ринки капіталу та Положенням про розкриття інформації НКЦПФР. Зокрема, відсутня й інформація щодо посадових осіб та членів органів управління "Укрзалізниці".

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"Також, згідно чинних вимог закону про управління об’єктами держвласності (внесені Законом 3587, який набрав чинності 8 березня 2024 року), добір кандидатів на посаду члена наглядової ради держкомпанії розпочинається не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку повноважень відповідного члена наглядової ради (якщо у зазначений строк не прийнято рішення про продовження строку його повноважень) або не пізніше 10 днів з дня дострокового припинення повноважень.

Закон також вимагає, щоби такий відбір здійснювався з дотриманням принципів колективної придатності, різноманітності складу, рівності вимог, професійності, відкритості та прозорості", - додали експерти.

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