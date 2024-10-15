Світовий борг може перевищити 100 трильйонів доларів до кінця року – МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що світовий борг перевищить 100 трлн дол до кінця 2024 року, а до кінця десятиліття наблизиться до 100% ВВП.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

"Хоча прогнозується, що борг стабілізується або знизиться приблизно в двох третинах країн, він залишиться значно вищим за рівень, передбачений до пандемії. На країни, де борг не стабілізується, припадає більш ніж половину світового боргу і близько двох третин світового ВВП", – йдеться у звіті.

За прогнозами МВФ, заборгованість продовжить зростати в країнах світу, включаючи США, Великобританію, Бразилію, Францію, Італію і ПАР.

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Зазначається, що державні витрати на подолання зеленого переходу, старіння населення та проблеми безпеки, ймовірно, додадуть фіскального тиску в найближчі роки.

Світовий ризик заборгованості – рівень майбутнього боргу за екстремально несприятливого сценарію – оцінюється майже на 20% ВВП вище через три роки, порівняно з базовим прогнозом World Economic Outlook (дослідженням МВФ), досягаючи 115% ВВП у 2026 році.

Це пояснюється тим, що високий рівень боргу сьогодні посилює вплив слабшого економічного зростання, жорсткіших фінансових умов і збільшення відсоткових ставок на майбутні рівні боргу.

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Ризик заборгованості значно відрізняється в різних країнах. Для країн з розвиненою економікою ризик заборгованості знизився до 134% ВВП у 2026 році, а для країн, що розвиваються – збільшився до 88% ВВП у 2026 році.

"Країни з розвиненою економікою повинні переглянути пріоритети видатків, просунути реформи у сфері соціальних виплат, збільшити доходи за рахунок непрямих податків там, де вони є низькими, і скасувати неефективні податкові пільги", – зазначає МВФ.

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Один з головних донорів України, МВФ, ухвалив рішення, яке зменшить виплати за державним боргом.