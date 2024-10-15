В Україні третина інтернет-провайдерів зупинила роботу: в чому причина

Майже третина операторів електронних комунікацій, які надавали послуги доступу до інтернету в Україні, припинила роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.

Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради із кібербезпеки Олександр Федієнко, чиї слова цитує "Інтерфакс-Україна".

"Після того, як Державна податкова служба України почала знищувати малий бізнес провайдерів інтернету, мені стало цікаво, скільки суб'єктів, які надавали послуги доступу до мережі інтернет, припинять свою роботу. Тому звернувся до НКЕК (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку - ред) надати статистику", - розповів Федієнко.

Народний депутат висловив припущення, що частина провайдерів припинила діяльність, частина пішла в тінь, а частина виставила бізнес на продаж.

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В опублікованій Федієнком відповіді НКЕК на його депутатське звернення зазначено, що станом на 8 жовтня кількість суб'єктів господарювання, які з серпня звернулися із заявами про їх виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж, досягла 487. Опрацьовано 386 заяв.

У додатку до листа, також наданому НКЕК, наведено 1316 суб'єктів, які протягом серпня-жовтня 2024 року подали комісії інформацію про припинення діяльності у сфері електронних комунікацій на певній території.

Найбільше суб'єктів, які припинили діяльність, було у Києві та Київській області – 156, а також у Черкаській області – 108.

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За останніми даними, кількість інтернет-провайдерів до зміни податкового режиму становила близько 3,5 тис. За даними НКЕК, про послуги доступу до фіксованої мережі Інтернет у першому півріччі відзвітували 3443 оператори. Цифра 3,5 тис. провайдерів також фігурувала у заявах Інтернет Асоціації України (ІнАУ) та голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної діяльності Данила Гетманцева.

Раніше Федієнко повідомив, що з 1 жовтня Державна податкова служба України анулювала дату реєстрації всіх провайдерів фіксованого інтернету, зареєстрованих у формі ФОП.

Нагадаємо:

Раніше голова податкового комітеті ВР Данило Гетманцев повідомив, що українські провайдери фіксованого інтернету після 1 жовтня не зможуть працювати у спрощеній системі оподаткування: вони мають сплачувати податки на загальних підставах. Він запевнив, що підвищення вартості послуг не відбудеться і назвав заяви про можливе подорожчання "дешевим вкиданням".