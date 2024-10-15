"Національний кешбек": у Дії спростили його пошук

У застосунку "Дія" додали новий інструмент до сервісу "Національний кешбек" - сканер штрихкодів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці", - розповів Федоров.

Він опублікував інструкцію:

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"Просто відкриваєте Дію, наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це. А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший".

Нагадаємо:

За час бета-тестування програми "Національний кешбек", що тривала з 2 вересня, українці випустили понад 2 млн карт, 1,1 млн осіб бачать кешбек у "Дії", а загальна сума нарахованих коштів становить 73,2 млн грн.

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