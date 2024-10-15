Франція конфіскувала вілли та авто російських бізнесменів 

Суди у Франції в межах розслідувань щодо можливого відмивання грошей заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження.

Про це повідомляє пресслужба Le Monde.

В березні французька прокуратура почала розслідування щодо бізнесменів російського походження Руслана Горюхіна та Міхаїла Опенгейма, які мають паспорти Кіпру.

Повідомляється, що розслідування підтвердило підозру в приховуванні походження коштів, що були використані для купівлі нерухомості.

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"Розслідування стосується придбання нерухомості коштом кредитів, наданих приватними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі або Британських Віргінських островах", – заявили в прокуратурі Парижа.

У результаті суд схвалив конфіскацію маєтку площею 22,5 га в Грассі (департамент Приморські Альпи), вілл в Сен-Рафаелі і Гримо (департамент Вар) та люксових автомобілів, які належать Горюхіну та Опенгейму.

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