США планують обмежити експорт ШІ-чипів до країн Перської затоки – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість обмеження продажів передових чипів штучного інтелекту (ШІ) від Nvidia та інших американських компаній для конкретних країн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація Байдена обговорює встановлення ліміту на експортні ліцензії в інтересах нацбезпеки. Йдеться про експорт в країни Перської затоки, які мають зростаючий апетит до центрів обробки даних зі штучним інтелектом і глибокі кишені для їхнього фінансування.

Обговорення перебувають на ранніх стадіях і досі залишаються без остаточного рішення, хоча останнім часом вони стали активнішими.

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Нагадаємо:

Постачання процесорів допомагає китайським стартапам розвивати технології штучного інтелекту попри обмеження Вашингтона.

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