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Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Вівторок, 15 жовтня 2024, 11:44 - Олексій Артемчук

Станом на 15 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ виріс на 1 копійку, євро знизився на 7 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро – 45,95 грн (на 14 жовтня долар - 41,18 грн, євро – 45,02 грн). 

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,42 – 41,49 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,35 – 45,50 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,05 - 41,50 грн (курс на 14 жовтня – 41,05 - 41,50 грн);
  • Євро – 44,92 - 45,50 грн (курс на 14 жовтня – 45,00 - 45,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк – 41,00 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;
  • Райффайзен - 40,90 - 41,42 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.

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