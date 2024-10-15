Комітет Європарламенту підтримав надання кредиту Україні на 35 млрд євро за рахунок активів РФ

Комітет Європарламенту з питань торгівлі сьогодні більшістю голосів підтримав надання Україні фінансової підтримки у вигляді кредиту на 35 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Європейський парламент, передає Укрінформ.

"Комітет з питань торгівлі проголосував на користь рішення, - 31 голос "за", 4 "проти", ніхто не утримався, яким підтримується пропозиція Європейської комісії підтримати Україну за рахунок виключної макрофінансової допомоги (МФД) у вигляді кредиту до 35 мільярдів євро. Це є внеском ЄС у ініціативу G7 з підтримки України шляхом виділення 50 мільярдів доларів (близько 45 мільярдів євро) для відповіді на термінові фінансові потреби України, що постає перед російською жорстокою агресивною війною", - йдеться у повідомленні.

Платежі за цим надзвичайним макрофінансовим кредитом, як і за іншими кредитами від країн G7, будуть здійснюватися за рахунок надзвичайних надходжень від заблокованих активів російського Центробанку, та координуватимуться через Кредитний механізм співробітництва з Україною, який був нещодавно створений за пропозицією Європейської комісії.

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Майбутні надходження від заморожених російських активів, як і можливі внески від країн-членів ЄС та інших країн, будуть доступними для України через згаданий механізм з метою допомогти країні у виплатах по надзвичайному макрофінансовому кредиту, а також по кредитах від інших партнерів по G7, які, за висновком Єврокомісії, можуть бути кваліфіковані для таких виплат. Згадані надзвичайні фінансові прибутки будуть використовуватися виключно для обслуговування та виплат по таким правомірним кредитам та по надзвичайному макрофінансовому кредиту.

Україна зможе використовувати новий макрофінансовий кредит у сферах, які вважає за необхідне. Система управління та контролю за такими виплатами викладена в Українському плані поряд із спеціальними заходами, що спрямовані на запобігання зловживанням та іншим порушенням. Нові кошти в рамках макрофінансового кредиту будуть доступними для України до кінця 2024 року, і мають бути виплачені до кінця 2025 року.

Окремо наголошується, що виплати по цьому макрофінансовому кредиту обумовлені дотриманням Україною власних зобов’язань щодо ефективних демократичних перетворень, щодо поваги до прав людини. Ці та інші політичні передумови будуть викладені у Меморандумі про порозуміння, який визначатиме порядок виплат за згаданим кредитом.

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Згадана пропозиція Єврокомісії щодо виплати Україні надзвичайного макрофінансового кредиту в обсязі 35 мільярдів євро має отримати підтримку усього Європейського парламенту.

Як очікується, Європейський парламент проведе голосування щодо цієї пропозиції наступного пленарного тижня 21-24 жовтня.

Нагадаємо:

Рада ЄС підтримала цю пропозицію минулого тижня, та має остаточно ухвалити її за письмовою процедурою після голосування в Європейському парламенті. Регуляторні правила щодо виплати згаданого кредиту набудуть чинності через день після їх оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.