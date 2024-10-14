Bihus.Info: Родина заступника Кличка за його каденції стала власниками офісів та квартир у Києві

Журналісти-розслідувачі знайшли у родини заступника мера Києва Віталія Кличка – Володимира Прокопіва низку об’єктів нерухомості у столиці.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Прокопів є депутатом Київради з 2014 року, з 2021 року – займає посаду заступника мера Віталія Кличка.

За даними розслідувачів, у 2015 році на тестя Прокопіва – Андрія Штурмая оформили компанію ТОВ "ВП СЕРВІС". Згодом на цю компанію оформили квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах столиці. У 2020 році, компанія також придбала 150 кв.м. в ЖК Тетріс Холл в центрі. При цьому в період, коли на тестя оформили компанію, він не мав іншого бізнесу – натомість, за даними джерел Bihus.Info, він отримував зарплатню в АТ "Іванофранківськгаз". Зі слів самого Прокопіва, тесть уже багато років працює закордоном "найманим працівником" в будівельній сфері.

Реклама:

Пізніше теща Прокопіва – Стелла Штурмай – стала власницею приватного будинку в котеджному містечку "Нова Ходосівка". Його площа – близько 190 кв.м., а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від 180 тисяч доларів. Остання відома посада тещі – заступниця з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тисяч гривень на місяць.

Також нерухомістю володіє дружина Прокопіва – Віра. На неї оформлене комерційне приміщення в ЖК Теремки. 600 квадратів обійшлися їй в 13 млн грн. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус. Влітку 2022 року вона заплатила за неї близько 2 млн грн, хоча на той час забудовник продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче.

Окрім того, на дружину зареєстровано ТОВ "ВП ГРУП". На другий день повномасштабного вторгнення ця компанія вклалася в будівництво ЖК "Signature".

Реклама:

Навесні цього року Віра Прокопів придбала ще одне комерційне приміщення на 70 кв.м. у ЖК Метрополь, також в центрі міста.

Сам Прокопів переконує розслідувачів, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися.

Українська правда