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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік

Понеділок, 14 жовтня 2024, 20:04 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів України ухвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 863,7 млрд грн, у тому числі:

  • 563,9 млрд грн – власні доходи;
  • 247,1 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм;
  • 45,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

"Бюджетом передбачено видатки на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 860,9 млрд грн. Бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік є збалансованим і бездефіцитним", - йдеться в повідомленні. 

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